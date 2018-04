Bentley Art Car is aanval op je zintuigen

Door: BV

Peter Blake is een Britse popart artiest die zoveel faam vergaarde dat hij tot 'Sir' werd geslagen. Dat hij de cover van het Beatles-album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band mocht ontwerpen heeft daar wellicht ook wat mee te maken. En nu sprankelt hij z’n popart visie over een Bentley Continental GT Cabrio die op het Goodwood Festival of Speed op 24 juni wordt geveild voor het goede doel.

Eerst het saaie spul: nuja, saai, gekend in elk geval: onder de kap zit een 4.0l V8 die 520pk opwekt. Wat Blake eraan toevoegde zijn enkele kleurtjes en een hart-logo op de motorkap. Dat is het voor wat de buitenzijde betreft. Aan de binnenkant vinden we dan weer een stuurwiel met vier kleuren, speciale dorpellijsten, logo’s op de hoofdsteunen en vooral: een andere kleur voor elke zetel.