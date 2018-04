BMW staakt verkoop 7-Reeks door airbagproblemen

Door: BV

De Amerikaanse NHTSA (National Highway Transportation Safety Agency) laat op haar website weten dat BMW in de VS 6.110 stuks van de jonste generatie 7-Reeks naar de dealer roept omwille van problemen met de airbags. Het gaat om exemplaren die gebouwd zijn tussen 1 juli en 11 december 2015. Tegelijkertijd wordt het uitleveren van een aantal versies van de Siebener er eveneens gestaakt tot de problemen zijn opgelost.

Airbag gaat niet af

Het probleem is een productiefoutje dat metaalresidu achterlaat in een controle-eenheid van de airbag. Daardoor zou het kunnen dat die niet afgaat in een ongeluk. En moderne veiligheidssystemen leunen erg hard op een goede ontplooiing van de plofkussens voor de bescherming van de inzittenden. Het euvel wordt uiteraard verholpen. Voor de Amerikanen tenminste. Van een Europese terugroepactie is momenteel nog niets geweten. Dat is normaal. De Europese veiligheidsregels zijn minder streng en automerken roepen auto’s eigenlijk alleen terug wanneer ze er wettelijk toe verplicht zijn. Beslist BMW toch de Europese modellen terug te roepen, dan brengt het zijn klanten daar vanzelfsprekend persoonlijk van op de hoogte.