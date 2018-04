Brabus neemt oudjes onder handen

Door: BV

Oldtimer- en klassiekerfeest in het Duitse Essen! Beschouw het gerust als één van de meest toonaangevende beurzen in z’n vakgebied. Daar komen constructeurs dus op af. Er was nieuws van Porsche, Jaguar en Land Rover, maar ook van Brabus. Die naam is vooral bekend omwille van de productie van belachelijk snelle Mercedessen, maar het bedrijf pakt ook klassiekers aan met een ster op de neus.

Die worden door Brabus helemaal gestript en vervolgens minutieus gerestaureerd. Duizenden uren werk kruipt daarin, dus je weet dat de factuur om van te duizelen zal zijn. Maar je krijgt dan wel een ‘nieuwe’ oude Mercedes terug met inbegrip van 2 jaar garantie. Hoe het resultaat eruit ziet? Wel, de foto’s bij dit item zijn enkele voorbeelden waaraan je je ook in Essen kon vergapen.