Aston Martin Vantage GT8 gaat niet ongemerkt voorbij

Door: BV

De Aston Martin Vantage is inmiddels al een oudje. En toch durven we nog altijd niet zeggen dat dit nu écht de laatste speciale uitgave van de Britse sportwagen wordt. De Britten lijken immers goed naar de wildgroei speciale edities bij sommige andere sportwagenmerken (lees: Porsche) gekeken te hebben en vinden altijd nog wel ergens een niche om op te vullen.

Geen malse auto

De GT8 is van de V8 Vantage S wat de GT12 is van de V12 Vantage S is: een lichtgewicht versie die ook een paar pk's extra meebrengt en daardoor tot nog hogere prestaties komt. Voor de GT8 mobiliseert Aston Martin een vermogen van 447 pk, tien meer dan de Vantage S. Het gewicht daarentegen ligt een significante 100 kilogram lager, terwijl ook aan de aerodynamica, zoals valt te zien, is gesleuteld. Dat een sprintje trekken zodoende nog maar 4,6 seconden duurt, geloven we meteen. Net als een top van dik 300 km/u.

Meer carbon

Dat het bespaarde gewicht het resultaat is van het verwerken van meer carbon, is geen verrassing. En ook zonder de hevige kleurtjes zou je hem zien. Daar zorgt die knoert van een achtervleugel wel voor. Die komt recht van de Vantage GTE, waarmee de Britten FIA's GT3- en GT4-kampioenschappen bestormen.

150 stuks

De GT12 was in mum van tijd uitverkocht en de kans is groot dat dit ook gebeurt met de GT8. Een oplage van 150 exemplaren, meer komen er niet. Ditmaal vissen de Amerikanen wel achter het net dus er blijft meer te rapen voor Europa.