Niet zo subtiel: de Brabus Mercedes G 700

Door: BV

Dat Mercedes-tuner Brabus subtiel en respectvol uit de hoek kan komen, bewees hij op Techno Classica waar hij deze zeven pareltjes van restauratieprojecten voorstelde. Helemaal anders draait het uit bij deze Mercedes G-Klasse, verbouwd tot Brabus G 700.

Ja, met 700pk

De basis voor deze creatie is de G 63 AMG. Die is al behoorlijk ridicuul, met z'n 5,5l V8 die 575pk opwekt. Maar Brabus haalt er meer uit. Ja, 700pk (of waar dacht je dat het cijfer in de naam voor stond?). De trekkracht wordt ook opgewerkt tot zo maar eventjes 960Nm. Voldoende voor een sprinttijd van 4,9 seconden en een top van 240km/u. Niet zo beschamend voor een kolos van 2,5 ton met de luchtweerstand van een zeecontainer.

Brabus maakt zo'n G 700 helemaal zoals je het zelf wil. Het showmodel is uitgevoerd in een weinig subtiele kleur die Mercedes sinds vorig jaar zelf aanbied. Ook geen koopje, want de lak alleen maakt je al € 15.000 armer. En dan komt de complete Brabus-ombouw er nog bovenop. Die omvat onder meer een uitlaatlijn, een motorkap in carbon, verlichte logo's en 23-duims lichtmetalen velgen met laagprofielrubber.