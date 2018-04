Eén van de eerste Porsche 356 te koop

Door: BV

In 1952 bouwt Porsche eigenlijk al vier jaar 356. Maar het gaat slechts om kleine aantallen. De eerste exemplaren worden in Oostenrijk gebouwd vanaf 1948 en hebben een met de hand geslagen koetswerk in aluminium en een voorruit in twee delen. Als je er zo nog eentje in je achtertuin onder een doek hebt staan, is dat beter dan een winnend lotto-ticket. Dit exemplaar dat autodealer Thiessen te koop aanbiedt, is een tikkeltje recenter. Uit 1952 en met een voorruit in één stuk met een knik in het midden en derhalve ook met een geperste stalen koets. Maar deze pré-A 356 (de 356 A werd in 1955 gepresenteerd en in grotere getale verkocht) vind je nog steeds niet op elke straathoek. En al helemaal niet in deze staat.

Piekfijn gerestaureerd

De uitzonderlijke presentatie is te danken aan een grondige restauratie uit 2008. Puristen mogen op hun twee oren slapen, daarbij werd de originaliteit gerespecteerd. Zelfs de kleurstelling is zoals op de bestelbon. Onder de kap zit een 1,3l boxermotor met 44pk. De prijs? Die is op aanvraag… Kleine indicatie: onlangs ging een psychedelisch beschilderd exemplaar van Janis Joplin de deur uit. Dat lees je hier.