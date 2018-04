Car2Go Smartjes eindigen weer op hun zij

Door: BV

Smart zet niet alleen in op het veroveren van de particuliere klant of de verkoop van z’n Fortwo als promo-auto. Het bedrijf ziet ook wat in het delen van een auto. Je ziet ook in grote Europese steden exemplaren rijden met het Car2Go-logo op. Die kan je gewoon reserveren en ermee weg rijden. Of, als je daar geen zin in hebt, ze op hun flank leggen.

Dat lot moesten al heel wat van de kleinste autootjes ondergaan en het fenomeen steekt nu weer de kop op. In 2011 en in 2014 waren er al eens ‘golven’ van soortgelijke Smart-incidenten en de Amerikaanse overheid verwacht na recente voorvallen weer een nieuwe piek in het ‘Smart-tippen’.