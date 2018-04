Offroadpakket voor Renault Kangoo, Trafic en Master

Door: BV

Af en toe moet je op het onverhard. Voor een grote groep bestelwagengebruikers is dat realiteit. Denk maar aan de talrijke werven die beleverd worden. Maar het overgrote deel van de bestelauto’s is in ploeteromstandigheden natuurlijk net zo hulpeloos als eender welke andere voorwielaandrijver. Tijd om er wat aan te doen, vindt Renault. Dat voorziet die drie van z’n populairste bestelwagens tegen de herfst van optionele X-Track-techniek.

Simpel maar efficient

Heel erg veel houdt die X-Track-techniek niet in. Bij de Kangoo en de Trafic kan je rekenen op 3 extra centimeter bodemvrijheid, terwijl de Master aan de onderzijde 4cm meer lucht neemt. De rest is een elektronisch gimmick. Een speciale stand van de tractiecontrole zorgt ervoor dat er een sperfunctie optreedt tussen de twee aangedreven wielen. Die stuurt tot een kwart van de aandrijfkracht naar het wiel met de beste grip, door het wiel met de minste grip met meer daadkracht af te remmen. Dat kan tot 50km/u. Tenslotte worden gevoelige componenten aan de wagenbodem - zoals remleidingen - beter afgeschermd.