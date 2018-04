Peugeot i-Cockpit gaat helemaal digitaal

Door: BV

Er zijn al meer dan een handvol merken waarbij je al dan niet standaard tegen een klokkenwinkel aankijkt die niet gebouwd, maar gedesigned is. Werk van programmeurs, niet ingenieurs. Premiummerken voeren geheel vanzelfsprekend het peloton aan, maar de volumemerken maken zich op voor een inhaalbeweging. Bij Volkswagen sijpelde de techniek al door naar de Tiguan en komt die binnenkort ook in de Golf.

Peugeot ontwikkelt nu z’n i-cockpit verder door. Het stuurtje wordt nog iets kleiner, is aan de bovenzijde afgeplat en daarachter staat - nog steeds hoog - voortaan een digitaal instrumentarium. Tenminste, als je ervoor bijbetaalt. Je zal niet alleen tegen digitale tellers aankijken, maar je zal ook andere informatie naar je dispay kunnen sturen. GPS-instructies bijvoorbeeld.

Ook onder handen genomen is het head-up display (waarmee Peugeot pionierde in de betaalbare autosegmenten) en het centrale infotainmentscherm. Die laatste meet nu 8 inch in diameter en staat wat hoger voor een betere afleesbaarheid. En dan is er nog Amplify.

Peugeot i-Cockpit Amplify, zoals de nieuwe feature volmondig heet, is volgens de Franzen een systeem dat na een druk op de knop de inzittenden 'in een nieuwe emotionele en stimulerende dimensie plaatst'. Dit klinkt nogal vaag zo, maar je moet hierbij denken aan het kunnen veranderen van de kleur en intensiteit van de sfeerverlichting in de portierpanelen en het dashboard, stoelen die pardoes de rug beginnen te masseren en subtiele geuren die in het interieur worden verspreid. Want ook de Fransen moeten bewijzen dat ze zich niet kunnen inhouden bij al die nieuwe digitale mogelijkheden.