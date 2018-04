Apple auto komt uit Oostenrijk

Door: BV

Duitse media lijken weer wat meer opgegraven te hebben over het autoproject van Apple. De Frankfurter Allgemeine Zeitung weet dat Apple voor de ontwikkeling een geheim labo heeft opgericht, ergens in Berlijn. Dat kwam aan het licht omdat de technologiereus 20 veelbelovende namen uit de autosector wegkaapte. Het gaat voornamelijk om jonge mensen die een achtergrond hebben in marketing, ontwikkeling, software en hardware.

Uit Oostenrijk

Apple lijkt vooralsnog niet van plan de iCar (speculatieve naam) zelf te bouwen. Het bedrijf zou naar het Oostenrijkse Magna Steyr kijken. Die onafhankelijke fabriek is gespecialiseerd in nichemodellen voor andere autoconstructeurs. Momenteel bouwt het onder meer de Mini Countryman en Paceman.

Niet te koop

Inmiddels komen nog andere geruchten boven drijven. Zo zou de auto van Apple niet zelf kunnen rijden. Tenminste, niet in het begin. En je zal hem volgens hetzelfde gefluister uit de wandelgangen ook niet kunnen kopen. Apple mikt op autodelen en huurprogramma’s. Het bedrijf wil zo de noodzaak voor een dealernet omzeilen. Daar heeft het namelijk geen zin in.

Apple zelf had geen commentaar. Maar algemeen wordt niettemin aangenomen dat het bedrijf tegen het einde van het decennium z’n eerste stappen in de autosector zet.