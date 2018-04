LeEco LeSee is Chinese Tesla

Door: BV

De Chinese technologiegigant LeEco heeft de eerste details over z’n Tesla-concurrent wereldkundig gemaakt. Die heet LeSee en debuteert op het Autosalon van Peking.

De futuristisch ogende LeSee (wat staat voor Super Electric Ecosystem) zou gebaseerd zijn op technologie waarin zowel Aston Martin als het mysterieuze Farady Future de hand hebben. De Chinezen wijzen er meteen op dat ze maar liefst 833 componenten en technologieën gepatenteerd hebben en dat ze het daarmee beter doen dan de concurrenten Apple en Google.

Over de auto zelf zijn de details dan weer eerder schaars. Het nogal stuntelig ingewerkte leger sensoren op het dak suggereert dat de LeSee wellicht ten dele autonoom kan rijden. Wellicht ook daarom dat ook LeEco de obsessie van de meeste andere automerken deelt voor wat de infotainmentinstallatie aan boord betreft. Wat we voor de rest nog weten: draadloos opladen kan en de auto zelf is tot een top van 210km/u in staat.