Ford moest koste wat kost een Tesla Model X hebben

Door: BV

Dat autobouwers mekaars modellen kopen is de normaalste zaak van de wereld. Niet zelden worden die tot de laatste moer ontleed. Meestal gebeurt dan in het grootste geheim. Ford wou echter zo graag één van de eerste Tesla Model X dat het niet zo wakker lag van discretie. En het betaalde ook met plezier wat extra.

Gevleugelde crossover

Uiteindelijk is het de Tesla Model X nummer 64 die het bedrijf in handen krijgt. Die was voor een Californische handelaar in munten, maar omdat Ford hem $ 200.000 bood voor z’n Model X ($ 55.000 meer dan hij er enkele dagen tevoren voor had betaald) besloot die afstand te doen van z’n gevleugelde crossover.

Ford is ongetwijfeld niet de enige autoconstructeur die inmiddels de Model X dissecteert. Ook GM en Toyota hebben naar verluidt al een exemplaar bemachtigd.