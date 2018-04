Deze Ferrari 488 GTB is een mysterie

Door: BV

Deze aparte Ferrari 488 GTB heeft zich laten betrappen, vlak bij de fabriekspoorten van het merk met Stijgerend Paard in Maranello. En het is een beetje een mysterie omdat het model links en rechts afwijkt van de gebruikelijke fabrieksversie.

Zo zijn de luchtinlaten groter, wordt er op de bumper meer carbon gebruikt, is de vorm van de motorkapafdekking anders en zit het derde remlicht niet meer op dezelfde plek. En dan rijst de vraag: wat is het?

Nieuwe Ferrari Dino?

Wie bij Ferrari maar met voldoende cash staat te zwaaien, krijgt alles voor mekaar. Ook een handvol cosmetische aanpassingen. Maar dan ga je misschien veeleer voor iets dat helemaal anders oogt, niet? De striping in de kleur van de Italiaanse vlag lijkt dan weer eerder te suggereren dat het om een voorbode van de 488 GTB Speciale gaat. Die wordt ten vroegste halverwege 2017 verwacht. Maar kijk, dan is het wel dwaas van het merk om nu een testauto te hebben met een herkenbaar esthetisch detail als een sierlijntje. Mogelijkheid drie is dat het om een testexemplaar gaat van een toekomstig model. Opperhoofd Sergio Marchionne liet bij de beursgang van Ferrari al duidelijk verstaan dat er een meer toegankelijk model zou komen. Een nieuwe Dino zeg maar.