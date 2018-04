China krijgt lange Mercedes E-Klasse

Door: ADD

Als je in China iets bereikt hebt en je jezelf wat au sérieux neemt, dan neem je niet zelf achter het stuur van je auto plaats, maar laat je je rijden. En daarvoor hoef je niet eens tot de absolute bovenlaag van de maatschappij te behoren of je een auto uit die klasse te kunnen veroorloven. Lange versies van populaire middenklasse sedans horen in het land van de draak tot de bon ton. Zo biedt Audi er bijvoorbeeld de A4 als L aan, BMW de 3-Reeks, Mercedes de C-Klasse. De A6, 5-Reeks en E-Klasse zijn natuurlijk sowieso van de partij met verlengde wielbasis.

Facelift

Op het Autosalon van Peking zal Mercedes uitpakken met de nieuwe lange versie van de huidige E-Klasse. Gebouwd in China voor China. Net als zijn voorganger groeit hij aan de buitenkant 14 centimeter tot precies 5,063 meter. Alle centimeters zijn te danken aan de wielbasis, die 3,079m meet. Vermoeide passagiers kunnen nu hun benen 13,4 centimeter verder strekken. Wat zo ongeveer de standaard is in het segment.

Voor het interieur belooft Mercedes "hoogwaardige materialen die stijlvol voor de Chinese markt geherinterpreteerd zijn". Wat dat precies betekent? Daar hebben we het raden naar.