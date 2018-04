Alles over de Porsche 718 Cayman

Door: BV

Hetzelfde cijfer staat ook al in de naam van de vernieuwde Boxster. De drie cijfers worden uit het verleden gehengeld. Die prijkten ooit op een succesvolle racewagen met een viercilinder boxermotor. Een poging van Porsche om te rechtvaardigen dat z’n instap-sportwagens twee cilinders lieten amputeren. En ditmaal is het geen marketingpraat. Want niet alleen de 718 deed het met vier cilinders, maar ook de Porsche 356 of de Porsche 912 die de rechtstreekse voorvader is van de 911. De liefhebber hoeft daarover dus niet op z’n achterste poten te staan.

Met turbo

De turbo? Wel, dat is een ander paar mouwen, want die bestond natuurlijk nog niet toen de creaties in bovenstaande paragraaf werden bedacht. Maar hij compenseert wel de ingrijpende chirurgische ingreep. De boxer is nu met 2.0 of 2.5l. Mager, zou je denken, maar de cijfers onthullen mooie volle motoren: 300pk en 380Nm in het eerste geval en zelfs 350pk en 420NM in het tweede geval. 25pk meer dan vergelijkbare versies met viercilinder én met ook nog eens 90 en 50Nm extra werkijver.

Hoe snel is de nieuwe Cayman?

Hier wordt het verhaal al vertroebeld door heel wat onderstromingen die je geld uit de zakken willen slaan. Zo kan de Cayman met viercilinder al in 4,7 seconden naar 100 en klaart de Cayman S de klus in 4,2 tellen om door te gaan tot 285km/u. Hard dus, maar je moet wel even dieper in de buidel tasten, want zonder PDK-automaat met dubbele koppeling en een zogeheten Sport Chrono Pakket lukken de cijfers niet. Best wel indrukwekkend: de zuinigste Cayman heeft nu niet meer dan 6,9l/100km nodig. Of 158g aan CO2/km.

Onderstel verberterd

Vergeleken met zijn voorganger heeft de 718 Cayman een volledig nieuwe afstemming gekregen. De laterale stijfheid en sporing zijn verbeterd, de vering en stabilisatoren zijn stugger en de schokdempers zijn wat progressiever. En de besturing werd ook directer. Verder laat het merk weten dat de achterwielen een halve inch breder zijn dan voorheen, wat een positief effect heeft op het bochtengedrag.

Schakelaar aan het stuurwiel

Dat is weer wat nieuws. Elke zelfverklaarde sportauto moet tegenwoordig een knopje op het stuurwiel hebben waarop je het gedrag van de auto kan veranderen. Zo ook hier: je hebt Normal, Sport, Sport Plus en Individual en je kan ook nog Porsche Active Suspension Management nemen dat je koetswerk 10 of 20mm (als je ook nog eens dokt voor de sportophanging) lager legt.

Vertimmerd

Aan de buitenzijde is ook het één en ander verspijkerd. De zwarte strip die de achterlichten optisch met elkaar verbindt, is het opvallendst. Daarin prijkt nu ook de modelnaam. Verder zijn de bumpers weerom aangepast om wat meer die van de 911 na te apen. Bi-Xenon koplampen zijn bovendien standaard nu, terwijl full LED in de optielijst prijkt.

Hoeveel kost de Porsche 718 Cayman?

Wel, je hebt deze Cayman al voor € 54.087. Die kan geen van bovenstaande prestaties nadoen, maar biedt wellicht net zo veel stuurpret. Een Cayman met PDK is er vanaf € 57.172,50. De Cayman S: € 66.792. Die met PDK? Nog eens zo’n € 3.000 extra.