Sorry Toyota - VW weer grootste constructeur

Door: ADD

Middenin de dieselgate-affaire haalt Volkswagen rivaal Toyota weer in op verkoopsvlak. De VW-groep was in het eerste kwartaal van dit jaar 's werelds grootste autofabrikant.

VW stijgt, Toyota daalt

Bij Toyota daalde de omzet in de eerste drie maanden o.a. door productieonderbrekingen in enkele Japanse fabrieken met 2,3 procent tot 2,46 miljoen stuks. VW had eerder al aangekondigd dat de omzet van de groep gestegen was met 0,8 procent tot 2,51 miljoen stuks, ondanks de problemen in de VS. De Duitsers profiteerden van een sterke omzet in China.

Haasje over

Ook vorig jaar had Volkswagen de eerste zes maanden de Japanners ingehaald, maar moesten hun eerste plaats als gevolg van het dieselschandaal afgeven. Toyota was in 2015 met 10,15 miljoen exemplaren voor het vierde jaar op rij de grootste autobouwer ter wereld. De tweede plaats ging naar Volkswagen met een omzet van 9,93 miljoen voertuigen. Daarna volgde General Motors. Ook volgens de recente cijfers zit de Amerikaanse groep momenteel op de derde stek.