Ford stelt nieuwe diesel voor

Door: BV

Ford heeft een compleet nieuwe dieselmotor voorgesteld. Daarin is nogal wat know-how verwerkt die het merk verwierf voor de productie van de piepkleine 1.0l Ecoboost benzinemotor. Een blok dat meerdere malen in z’n klasse werd uitgeroepen tot motor van het jaar.

De nieuwe viercilinder debuteert in de Transit, maar zal (voor je wegzapt) ook z’n weg vinden naar de populaire personenwagens van het merk. Het gaat om een 2-liter die vanzelfsprekend voldoet aan de Euro 6 emissienorm. In de bestelwagens van het bedrijf zal hij leverbaar zijn met drie vermogens: 105, 130 en 170pk. En hij zal 20% meer trekkracht leveren dan de 2.2 TDCi dieselmotor die hij naar de geschiedenisboeken verwijst. En hij is ook stiller. Bij een stationair toerental gaat er 4dB af. De vermogens voor de andere toepassingen zullen vanzelfsprekend variëren. In de Transit zorgt hij alvast voor 10% minder verbruik en uitstoot.