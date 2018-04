Straatlegale F1-bolide in Gumball 3000

Door: BV

Op 1 mei gaat het automobiele gekkenhuis dat Gumball 3000 heet weer helemaal los. Meer pk’s dan een ruimteraket en zo kleurrijk als een circusvoorstelling (wat het een beetje is). Ditmaal wordt er van Dublin naar Boekarest getrokken met meer dan 100 uitgedoste supercars.

Verwacht je aan een hele parade opgepepte Ferrari’s, Lamborghini’s en andere exoten. Zoals deze 1000pk sterke Audi uit een vorige editie bijvoorbeeld. Maar de prijs voor de originaliteit komt dit jaar wellicht in handen van team Betsafe. Dat wist op één of andere manier een Formule 1-wagen te homologeren voor straatgebruik.

Niet meer dan 640 kilogram weegt de Betsafe BGF1, inclusief bestuurder maar met een lege tank. Eenmaal vol met benzine katapulteren mens en machine in zo'n 2 seconden naar 100 km/u en om weer (veilig) tot stilstand te komen is er een beroep gedaan op Brembo. Wat de topsnelheid luidt, is helaas niet bekend. De BGF1 is echt compleet vanaf een leeg vel papier opgebouwd en bijna volledig opgetrokken uit carbon (ja, de Gumball mag wat kosten). Het stuurtje komt dan weer uit de stal van Sauber F1 en de motor is van Italiaanse makelij, namelijk een V8 van Ferrari. Hoe dat klinkt in woonwijken, winkelcentra's en bij de McDonalds? Wel, euh, ze zullen het geweten hebben.

Wie achter het stuur van de BGF1 zal plaatsnemen is momenteel net zo een goed bewaard geheim als de identiteit van The Stig. De coureur in kwestie moet in elk geval een meer dan behoorlijk potje kunnen sturen wil hij (of zij) de Gumball 3000, waar het tempo doorgaans hoog ligt, heelhuids doorbrengen. Zou het misschien David Coulthard of Jean Alesi zijn? Van deze twee voormalige F1-piloten is namelijk bekend dat zij er ditmaal bij zullen zijn.