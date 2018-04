Nurburgring 99% in Russische handen

Door: BV

In 2014 zat de Nürburgring in financieel woelig water, nadat een miljoeneninvestering om er een pret- en amusementspark rond te bouwen niet bleek te renderen. Een nieuwe overnemer moest toen de put vullen. Bernie Ecclestone was even kandidaat, maar uiteindelijk nam de Russische mede-oprichter van pharmaciebedrijf Pharmstandard, ene Viktor Kharitonin, een aandeel van 80%.

Met dergelijke percentages heb je alles voor het zeggen en er werden meteen enkele beslissingen genomen die op veel kritiek stuitten. Zo voerde de legendarische omloop (gelukkig tijdelijk) een snelheidsbeperking in. Op een circuit! En er kwam een verbod op het neerzetten van nieuwe ronderecords.

Inmiddels zijn de twee bovenstaande beslissingen teruggedraaid na enkele aanpassingen aan het circuit. Vorige records zijn daarom niet meer geldig, maar de autofabrikanten kunnen alvast weer een nieuwe lijst prestigieuze titels beginnen opstellen. En de Rus… die koopt inmiddels ook de resterende aandelen op. Zo goed als, tenminste, want een Duitse investeerder blijft nog met 1% zitten. Uiteindelijk heeft Kharitonin € 77 miljoen betaald voor de omloop. Dat is zo ongeveer wat de miljardair aan kleingeld in z’n broekzak had zitten.