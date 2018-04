Amper 58 minuten rijbewijsgeluk

Door: ADD

Om negen uur 's morgens hield een 18-jarige Noor eindelijk zijn langverwachte rijbewijs in handen. Eindelijk volwassen, eindelijk vrij, moet de jongeman gedacht hebben en toen, toen botste hij regelrecht op een politiecontrole. Figuurlijk, dat wel.

Minder dan een uur

Slechts 58 minuten duurde de grote vrijheid die we associëren met een rijbewijs. Bij een snelheidscontrole in Tromsø werd de Noor tegen 84 km/u geflitst in de bebouwde kom. 34km/u te snel en dat betekent in Noorwegen sowieso: rijbewijs afgeven. Ook bij ons mag je je dan overigens verwachten aan een rijverbod.

Wanneer de 18-jarige zijn rijbewijs weer terugkrijgt, is voorlopig onduidelijk. Maar omdat hij volgens de Noorse regels nog in zijn proefperiode zat, staat wel al vast dat hij nog een bijkomende test zal moeten afleggen. Wat een pech.