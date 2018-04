Mercedes Sprinter kan meer torsen

Door: ADD

Vorig jaar kon de transportdivisie van Daimler uitpakken met een aanzienlijk gestegen omzet. Hun best verkochte model was de Mercedes Sprinter met 194.200 uitleveringen. In september 2016 krijgt die nu naast een nieuwe, hogere gewichtsklasse ook een opgefrist motorenaanbod.

3 tot 5,5 ton MTM

Het gamma zal voortaan van 3 tot 5,5 ton maximaal toegelaten massa gaan. De nieuwe 5,5-tons variant zal 450kg meer dan het vorige topmodel kunnen laden. De maximale belasting van de gesloten Sprinter stijgt tot 2,95 ton. Die met een open laadbak zal een laadvermogen van maximaal 3,41 ton hebben.

Met dat extra laadvermogen legt Daimler meer focus op de markt van zware speciale voertuigen, zoals ambulances of brandweerwagens. Ook kampeerauto's vallen in die doelgroep. Wat de aandrijving betreft, moeten kopers van de 5,5-tons variant niet op hun honger blijven zitten. De nieuwe gewichtsklasse laat zich namelijk combineren met alle motoren.

Meer power

Door over te schakelen op de Euro 6-emissienorm herwerkt Mercedes ook het motorengamma. De twee instapdiesels krijgen een lichte vermogensinjectie en presteren nu tot respectievelijk 114 of 143pk en 250 of 350Nm koppel. Voorheen waren dat er 95pk en 250Nm en 129pk en 305Nm.