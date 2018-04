Goed nieuws voor wie de Lamborghini Huracan te bescheiden vond

Door: BV

Wie de gevleugelde Lamborghini’s uit de jaren tachtig en negentig aan z’n slaapkamermuur had hangen vindt wellicht dat de creaties die het huis sinds z’n overname door Audi uit de fabriekshal laat rollen wellicht eerder bescheiden zijn. Allerhande tuners spelen daar gretig op in, maar nu biedt Lamborghini ook een alternatief aan. Het is een spoilersetje dat de Huracan er wat brutaler uit laat zien.

Merk behalve de staartvleugel ook de ander bumperschilden rondom en bijpassende zijschorten op. We gaan uit van enig aerodynamisch voordeel, maar bevestigd is dat niet. De prijs kennen we wel. Niet mals, uiteraard: € 19.850.