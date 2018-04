​BMW wil auto- en immomarkt koppelen

Door: ADD

BMW-bestuurslid Peter Schwarzenbauer overweegt om het carsharingaanbod van de groep te koppelen aan immobiliën. "Je koopt of huurt een appartement en tegelijkertijd heb je toegang tot mobiliteit," aldus Schwarzenbauer. "Er staat een vloot in de kelder en als bewoners heb gratis toegang."

Op dit ogenblik werkt BMW samen met autoverhuurbedrijf Sixt. Hun carsharingproject DriveNow wordt voornamelijk in Europa aangeboden, maar er wordt aan expansie gedacht. In dichtbevolkte steden zoals Peking is carsharing nagenoeg onmogelijk omdat er nauwelijks beschikbare parkeerplaatsen zijn. Het aanbieden van carsharing in wooncentra zou daar echter een oplossing kunnen bieden.