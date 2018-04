Eerste Gumball 3000-crash is een feit

Door: BV

Officieel is het geen race, die Gumball 3000. Zou niet mogen. Het is eigenlijk een toeristische rondrit met feestjes tussendoor. Maar de organisatie is natuurlijk niet verantwoordelijk als iemand alle verkeersregels uit het raam gooit en besluit van toch als eerste op de volgende tussenstop te zijn. Het zit zelfs wat in het DNA van die organisatie ingebakken. Nogal wat gefortuneerde deelnemers liggen ook niet wakker van een bekeuring meer of minder.

Dat er dan wel eens iets misloopt, hoort eigenlijk ook bij die Gumball 3000. En kijk, de nieuwe editie is nog geen 24 uur oud en daar ligt al een exoot in de gracht. Een Gumpert Apollo. Zonder veel erg overigens.