BMW introduceert eCall op motorfiets

Vanaf 2018 wordt eCall verplicht op auto’s, maar voor motorfietsen is er vooralsnog geen verplichting. En daarom voert BMW Motorrad nu op eigen initiatief een automatisch meldsysteem in. Vanaf 2017 zullen de Duitsers "eCall" als optie aanbieden. Het systeem detecteert aan de hand van sensoren als er een ongeluk is gebeurd en waarschuwt dan zelf de hulpdiensten.

Gesofisteceerd

Een crashsensor registreert als er een botsing met een ander voertuig of met een obstakel is. Bovendien is er een andere sensor die de positie van de motor detecteert. Volgens BMW is het systeem is zo verfijnd, dat het alleen bij noodgevallen in actie schiet en niet als de moto gewoon omvalt, bij ongevallen tegen lage snelheid waarbij niemand anders betrokken is of bij trillingen veroorzaakt door slecht wegdek of off-roaden.

Geïntegreerd in stuur

Als het eCall-systeem in werking treedt, wordt de motorrijder automatisch telefonisch verbonden met het BMW call center via een microfoontje en luidspreker die zijn geïntegreerd in de rechterkant van het stuur.

3 scenario's

In geval van een ernstige val of botsing wordt eCall automatisch en onmiddellijk geactiveerd. In dit geval kan de motorrijder de noodoproep niet meer afbreken.

Het tweede scenario is als er zich een lichte val of kleine botsing voordoet. Dan wordt de noodoproep pas na 25 seconden geactiveerd. Als er geen hulp nodig is kan de motorrijder de noodoproep annuleren door op een knop te drukken.

Tenslotte kan de bestuurder het eCall-systeem manueel activeren door op de SOS-knop te drukken aan de rechterkant van het stuur.