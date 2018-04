Kicks is Nissans nieuwe crossover

Door: BV

Nissan had al een concept car voorgesteld met Kicks als naam, en nu wordt die badge op een seriemodel gekleefd. De Japanners bestempelen de auto als een stijlvolle crossover voor hippe stedelingen. Alles wat tegenwoordig trendy is dus. Hij zal gebouwd worden in Mexico, alwaar ruim € 160 miljoen in een gemoderniseerde productiefaciliteit is geïnvesteerd.

Trendy design

Er zijn ook weinig stijltrends die deze Kicks naast zich neerlegt. Zo vinden we aan de binnenzijde een afgeplat stuurwieltje en een ingewerkt tablet-achtig scherm van 7”. Aan de buitenkant noteren we de uitgesproken V-vormige grille die ongetwijfeld op nog meer toekomstige Nissans te vinden zal zijn. En hij heeft een zwevend dak met - indien gewenst - een contrasterende kleur.

En de motoren?

Daarover in dit stadium nog geen nieuws. Voorlopig maakt het ook niet veel uit, want hoewel de Japanners spreken over een verkoop in 80 landen, wordt er voorlopig niet over Europa gesproken. Wij hebben immers tot nader order de Juke. Dat model is overigens stilaan aan vervanging toe, dus je ziet al wat komen...