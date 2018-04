Sergio Marchionne eist Ferrari volledig op

Door: ADD

Over de vervanging van de 69-jarige Ferrari-ceo Amedeo Felisa die met pensioen gaat, werd al lang gespeculeerd, maar nu heeft de sportwagenfabrikant de wissel aan de top eindelijk officieel bevestigd. Nieuwe sterke man bij Ferrari wordt met onmiddellijke ingang niemand minder dan FCA-baas Sergio Marchionne. Marchionne was al sinds oktober 2014 voorzitter van Ferrari, als CEO zal hij nu ook de controle over het operationele krijgen.

Felisa werkte 26 jaar voor het Italiaanse sportwagenmerk, sinds 2008 was hij er CEO. Jarenlang was hij een van de naaste medewerkers van voormalig Ferrari-baas Luca di Montezemolo. Felisa zal als technisch adviseur het bedrijf evenwel blijven ondersteunen.

Beurs verwelkomt wissel

De Italianen hebben een zeer succesvol eerste kwartaal achter de rug dat een nieuw recordjaar suggereert. Op de beurs van Milaan hielp de kersverse baas de Ferrari-aandelen alvast de hoogte in. Ze stegen 4,3 procent.

Wat brengt de toekomst?

Laat ons echter hopen dat Marchionne geen Alfa-scenario voor Ferrari heeft klaarliggen en de grandeur en exclusiviteit van het merk niet uit het oog verliest louter en alleen om de verkoopsaantallen de hoogte in te jagen. Helaas laat zich het ergste vermoeden.