Snelste brandweerwagen ter wereld haalt 340km/u

Door: BV

Op deze pagina’ s vond je eerder al enkele keren de politiediensten van Dubai terug. Die pakken immers al te graag uit met hun indrukwekkende collectie supercars. En kijk, blijkbaar wil ook de brandweer er niet achterblijven. De stadstaat uit het Midden Oosten heeft daarom maar enkele Corvette Stingray als brandweerwagen ingeschreven. Meteen goed voor een wereldrecord, want omdat de Amerikaanse bolides ook nog eens naar de tuner zijn gestuurd, halen ze een topsnelheid van 340km/u.

Ze zijn er nochtans niet voor de show. Of toch niet alleen voor de show. Aan boord is wel degelijk apparatuur, zoals een pomp en een brandslang. Voldoende om een brandende auto te bedwingen bijvoorbeeld. Iets waar Dubai door de hoge omgevingstemperatuur en z’n hoge densiteit aan supercars wel eens last van heeft.