Ferrari krijgt LaFerrari Spider

Door: BV

Sergio Marchionne is nog maar een minuut of vijf de baas bij Ferrari of er is al productnieuws. De Italiaan-Canadese topman bevestigt de komst van de LaFerrari als Spider. Een exemplaar waarin je onder de open hemel zit dus, als is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de grootte van het dak.

Het bedrijf is al hard aan het werk aan de LaFerrari Spider. Er is ook al met potentiële klanten gesproken. De voornaamste ontwikkelingen zijn natuurlijk al gebeurd, want technisch heeft die Spider meer dan alleen maar een beetje gemeen met de gesloten versie die we al enkele jaren achter de kiezen hebben. Zo’n Spider wordt ongetwijfeld goed voor de bankrekening van de Italiaanse autobouwer. Over een Ferrari zescilinder waarover al lang wordt gespeculeerd, heeft Marchionne nog niets gezegd. Of deze mysterieuze Ferrari 488 GTB daarvoor een prototype is, weten we dus nog altijd niet.