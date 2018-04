Donkervoort D8 GTO RS is Nederlandse straatraket van € 151.000

Door: BV

De afgelopen jaren werd in het Nederlandse Lelystad flink aan de toekomst van nichemerk Donkervoort getimmerd en ook gelijmd, want met al dat carbon moet je eigenlijk ook de terminologie aanpassen. De D8 GTO-RS wordt de meest extreme open tweezitter van het merk tot op heden. Onder de kap zit nog steeds een 2,5l Audi vijf-in-lijn met een turbo. Bij Audi zit die onder meer in deze Audi TT RS met 400pk, maar onze Noorderburen willen nog niet zeggen wat die bij hen opwekt. Het hoeft overigens niet zo veel te zijn om je tijdens het accelereren het haar uit je scalp te sleuren. Donkervoort gaat nogal ver in gewichtsbesparing. Bekijk in de foto’s maar eens de deurhendels…

Nog dit jaar wordt de D8 GTO-RS geïntroduceerd. Er worden er niet meer dan 40 van gebouwd en die kosten alle € 151.173 zonder extra’s en ook zonder BTW en belastingen. Wacht je op de prestaties, dan ben je wellicht te laat. Er zijn er nu al 21 van gereserveerd.