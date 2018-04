Twee prijsstieren onder de hamer

Door: ADD

Het Britse veilinghuis Silverstone veilt twee bijzondere Lamborghini Countach: een jubileumsexemplaar van Cleo Shelby en een 5000S die ooit aan een sjeik toebehoorde.

Geen kind van zijn tijd

In 1973 woedde de oliecrisis volop. Voor auto's met een hoog verbruik zag de toekomst er toen niet al te veelbelovend uit. Maar daar trok Lamborghini zich niets van aan. The Countach ging dat jaar in première en dronk graag zo’n de 25 à 30 liter was, maar was met zijn agressieve hoeken en vleugeldeuren zo cool dat hij hoe dan ook zou verkopen. Daarvan waren alvast de Italianen overtuigd.

En de tijd gaf hen gelijk. De Countach staat ondertussen te boek als een absolute designklassieker, die ook vandaag de dag nog gretig wordt verhandeld. Als er dus ergens een uitzonderlijk goed bewaard gebleven exemplaar opduikt dat ook nog eens een spannende vorige eigenaar heeft, dan wordt er gehoopt op een recordwinst.

Zo’n € 300.000

Op zoveel wordt de in 1989 gebouwde Countach 25th Anniversary geschat. Lamborghini vraag voor hun 25-jarig jubileum aan Horatio Pagani om de sportwagen nog wat scherper maken. De pk’s werden tot 460 opgekitteld zodat de 627 gebouwde exemplaren een sprintje van 4,7 seconden naar 100 km/u konden neerzetten en een top van 300 km/u haalden. Bovenhuids waren er bredere wielkasten, grotere luchtinlaten en een nieuwe motorkap aan de achterzijde. Het exemplaar dat op 20 mei 2016 onder de hamer gaat, was vroeger van Cleo Roberts, de vrouw van Carroll Shelby, de legendarische Amerikaanse coureur en auto-ontwerper/-bouwer. En volgens het veilinghuis verkeert de auto in uitstekende staat. In 2003 ging er nog zo’n € 50.000 naar de restauratie ervan. Sinds de laatste opknapbeurt in mei 2014 zou de Shelby-Countach nauwelijks nog gereden hebben.

Tussen de € 350.000 en € 420.000

Dat hoopt Silverstone dan weer voor de andere Lamborghini Countach te krijgen. Een Countach 5000S uit 1983 die oorspronkelijk aan Prins Salmon Bin Bin SamD Abaul Aziz Ausaud van Saoedi-Arabië toebehoorde. Zijne majesteit had twee van de in totaal 323 gebouwde 5000S besteld, een rechts- en een linksgestuurde. De Saoedi die geveild zal worden is een van de zeldzame rechtse exemplaren. Maar blijkbaar beviel hij de prins niet zo goed, want in 1988 keerde de Countach terug naar Europa, waar hij door de Britse Lambo-expert Mike Pullen gestript en vervolgens wit gespoten werd (oorspronkelijk was de Countach rood). In 2009 verhuisde de auto naar de huidige eigenaar die meer dan € 75.000 in de restauratie pompte. Sindsdien verbleef de Countach volgens het veilinghuis op Mallorca in een mooie, verwarmde en vochtvrije garage.