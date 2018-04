Is Pearl de mooiste Pagani Huayra tot nog toe?

Door: BV

Van de Pagani Huayra is het nieuwe nu toch stilaan af. Niet dat dat betekent dat hij nu maar gewoon is geworden. Elke Huayra blijft met z’n 700pk en 900Nm sterke V12 van Mercedes-AMG immers speciaal. En over speciaal gesproken: als je Horacio Pagani wat aan de mouw wrijft (en een blanco cheque geeft), maakt hij met veel plezier een speciaal exemplaar voor je. Zoals deze Pearl.

Over het carbon zit nu een half doorschijnende donkerpaarse tint. De achtervleugel in verschillende delen is een knipog naar de Zonda S. En de luchthapper op het dak is dan weer en verwijzing naar de Zonda R. Over de techniek wordt niets gezegd, maar zelfs als het bij het eerder al vernoemde standaardvermogen blijft, is het nog steeds ruim voldoende om je mee te amuseren.