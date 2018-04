​Oliegigant betaalt bijna miljard voor accu’s

Door: ADD

De Franse oliemaatschappij Total wil zich met de aankoop van een accuspecialist wapenen tegen een toekomst met meer elektrische auto's. Voor de eveneens Franse fabrikant van industriële batterijen Saft legt Total in totaal ongeveer € 950 miljoen op tafel. Volgens het ingediende overnamebod zal Total € 36,50 per aandeel betalen, dat is 38,3% meer dan de slotkoers afgelopen vrijdag.

De ceo van Total Patrick Pouyanné zei dat de aankoop van Saft past in het kader van de versterking van hun ambities op het gebied van duurzame energie. Saft is toonaangevend in de ontwikkeling en productie van nikkel en lithium-ion batterijen voor de industrie, de telecomsector, transport, de ruimtevaartsector en defensie. Het Franse bedrijf haalde vorig jaar een omzet van bijna € 760 miljoen.

De overname moet wel nog door de Franse beurstoezichthouder AMF goedgekeurd worden.