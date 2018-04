Deze Ferrari 308 GTS is 100% elektrisch

Door: ADD

De vraag was niet of het ooit gebeurt, maar wanneer. En nu is hij er, de eerste elektrisch aangedreven Ferrari. Al komt hij niet uit Maranello. Ferrari-baas Sergio Marchionne zei onlangs nog dat hij het idee van een elektrische Ferrari als "obsceen" beschouwt. De rust in een Tesla Model S zou hem storen. Het Amerikaanse bedrijf Electric GT denkt daar duidelijk anders over. Ze hebben van een 308 GTS een e-Ferrari gemaakt.

Gerestaureerd

Wie nu gillend wil weglopen, kan met een gerust hart verder lezen. Voor dit project stierf geen perfecte 308 GTS, maar werd een exemplaar gebruikt dat door een motorbrand zwaar gehavend was. De Californiër Eric Hutchinson kocht de auto en vroeg aan Electric GT om het verkoolde vlees uit de Magnum Ferrari weg te snijden, de schade te herstellen en in het chassis plaats te maken voor drie elektromotoren.

192pk sterker

De originele V8 zat in de Ferrari dwars achter de voorzetels. Voor de elektrische droom werd die lay-out veranderd. Drie elektrische motoren van het type "AC-51" werden in de lengte in de motorruimte geplaatst. Samen leveren ze 225kW, het equivalent van 306pk. Bovenop komt een trekkracht van bijna 450Nm. De fabrikant zegt dat het equivalent bij een benzine 415pk zou zijn. In de late jaren 1970 presteerde de 308 GTS ‘maar’ 223pk en 284Nm koppel.

Lithium-ion batterij met een capaciteit van 30kWh maakt een bereik van ongeveer 160 kilometer mogelijk. Dat zou op lange termijn het dubbele kunnen worden, maar voorlopig blijft het bij de kleine batterij om het gewicht laag te houden. Electric GT geeft een leeggewicht van ongeveer 1.520 kg op, het origineel woog 45kg meer.