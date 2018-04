Rode Duivels veroorzaken verkeersongevallen

Door: BV

Wanneer de Rode Duivels een topmatch spelen, gebeuren er meer letselongevallen op de Belgische wegen. Veel meer. Dat concludeert het BIVV (Belgische Instituut Voor de Verkeersveiligheid) na een analyse van de cijfers van letselongevallen van het WK voetbal van twee jaar geleden.

De helft meer ongevallen

Uit de ongevalstatistieken van vijf matchdagen van de Rode Duivels op het WK in Brazilië blijkt dat de Belgische wegen voor en na de match aanzienlijk minder veilig zijn. In de uren voor een match gebeuren er 20% meer ongevallen met gewonden. In de uren na de match is dat zelfs 50% meer. En dat houdt behoorlijk lang aan: tot wel 7 uur na het fluitsignaal. Tijdens de match zelf zijn er dan weer minder ongevallen. Dan daalt het cijfer met 50%, maar dat volstaat lang niet om de aantallen voor en na de match te compenseren, weet het BIVV.

Oorzaken

Er wordt - niet verrassend - met de beschuldigende vinger naar alcohol gewezen. Uit controles blijkt dat dan 8,5% van de betrokken bestuurders te veel op heeft. Op andere momenten is dat 6,4%. Maar ook de verkeersdensiteit gaat omhoog, wat ook meer ongelukken oplevert.

Strengere controles

Al het bovenstaande mag meteen verantwoorden waarom de politie tijdens het aanstormende EK in Frankrijk extra controles zal uitvoeren. En er komt een bewustmakingscampagne waarin enkele Duivels opdraven.