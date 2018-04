Audi R8 V10 Selection 24h is lichter, duurder maar niet sneller

Door: BV

Audi heeft een nieuwe R8 LMS. Een auto die het vooral tegen de Porsches moet opnemen in het endurance-kampioenschap waarvan de 24h van Le Mans het koningstuk is. En wie nu meteen denkt te weten waar die 24H voor staat… mis! Het is een verwijzing naar de recente overwinning in de 24h van de Nürburging - de eerste race waar de nieuwe R8 LMS aan deelnam overigens en dus niet aan de talloze successen die de auto boekte op het even legendarische circuit La Sarthe.

De Audi R8 V10 Plus Selection 24h kost zo’n € 30.000 meer dan een 'gewoon' exemplaar. De achtcilinder is nog steeds 610pk sterk, maar hij heeft hier 200kg minder mee te sleuren. Waar die exact uitgespaard werden, zegt Audi niet. De Duitsers weten wel dat de aankleding specifiek is. De prestaties zijn dat gek genoeg niet. Een sprinttijd van 3,2 seconden en een top van 330km/u… dat doet elke Audi R8 V10 Plus.

Best gek, maar daar hoef je je hoofd eigenlijk alleen op te breken als je er één wil. En omdat er ook maar 24 stuks van gebouwd worden, ben je daarvoor wellicht te laat. Of je er nu € 330.000 voor over hebt, of niet.