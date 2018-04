Nieuwe potige 1.6 diesel voor Opel Astra

Door: BV

Opel is in z’n nopjes met de verkoop van z’n nieuwe middenklasser Astra. En het model moet de komende tijd nog begeerlijker worden. Voor de kilometervreter met een drang naar vlotte prestaties komt het bedrijf met een nieuwe 1.6 CDTI diesel op de markt. BiTurbo, wat betekent dat de centrale 160pk en niet minder dan 350Nm opwekt.

Alleen handgeschakeld

De eenheid zal uitsluitend combineerbaar zijn met een handgeschakelde zesbak. De topsnelheid van de nieuweling wordt 220km/u terwijl de honderdsprint een zaak van 8,6 seconden wordt. Cijfertjes die suggereren dat Opel niet alleen voor prestaties heeft gekozen, maar de beschikbare trekkracht ten dele inzet om het verbruik in te dammen. Dat zou niet meer dan 4,1l/100km bedragen, wat overeenstemt met een uitstoot van maximaal 109g/km.

De Auto Van Het Jaar wordt later dit jaar met de viercilinder uitgerust. De prijs ervan bedraagt € 27.310 in Duitsland. De BiTurbo komt eerst in de vijfdeurs, maar natuurlijk zal ook de Astra Sports Tourer hem ingeplant krijgen.