Dit is een bus en een hotel in één

Door: BV

Het heet SleepBus en de vlag dekt de lading compleet. Aan boord van deze zeswieler vind je immers geen zetels, alleen slaapcabines. De bus rijdt van San Francisco naar de Santa Monica Pier in Los Angeles en doet een uur of zeven over de afstand van iets meer dan 600km. Overdag lukt dat niet door het verkeer, maar ’s nachts kan het perfect.

's nachts rijden

De SleepBus vertrekt pas om 11u ’s avonds en is in alle vroegte op z’n bestemming. Maar je mag doorslapen tot een uur of negen, zo klinkt het. Het is een hotelovernachting én een verplaatsing in één. Momenteel rijd je van de ene naar de andere kant van Californië voor minder dan $ 50, maar de prijs zal in de toekomst nog wat omhoog gaan. Aan boord is een minimum aan comfort: je hebt bijvoorbeeld en stopcontact. En er is geen bagagelimiet zoals in een vliegtuig. Koffie en thee zijn gratis, zoals dat ook in de meeste Amerikaanse motels het geval is. Maar veel plaats heb je niet.

Groot succes

Reserveren kan voorlopig overigens niet meer. De service is pas opgestart in april en kan nu al niet meer volgen. Er zijn 10 extra bussen besteld, maar tot die effectief in dienst zijn, is een plaatsje bemachtigen zo goed als onmogelijk.