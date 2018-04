Fiat 595 Abarth is krachtiger na facelift

Door: BV

De Fiat 500 onderging al een grotendeels esthetische facelift. Op een leeftijd dat normale modellen afgelost worden overigens. En nu is het ook de beurt aan de afgeleiden die onder merknaam Abarth in de markt gezet worden.

Abarth facelift

Het zal geen verrassing zijn dat de 595 uitpakt met dezelfde aanpassingen. De belangrijkste daarvan zijn de bumpers, de LED dagrijlichten en de aangepaste staartlampen. Daarbij komen nog nieuwe 17-duimers die je alleen onder de Abarth kan krijgen en wat specifieke kleuren. Daarbij hoort een geel dat voorheen alleen op een speciale reeks zat en drie combinaties van twee tinten. En de stickersets zijn ook nog van de partij.

Aan de binnenkant is er een nieuw infotainmentsysteem dat tot 480 watt in je oren kan blazen, een nieuw instrumentarium en (als je wil) sierlijsten in carbon.

Meer pk's

De werkkracht in de Abarth 595, een 1.4l met turbo, ging op krachttraining. De eenheid wordt daardoor iets sterker en levert nu 145 in plaats van 140pk (Turismo), terwijl er ook nog een variant is die 165pk in de schaal werpt. Aan de trekkracht van 230Nm (595) of 250 Nm (595 Competizione) wijzigt niets. En omdat Fiat geen prestaties vrijgeeft, gaan we ervan uit dat er op dat vlak nauwelijks of geen verschil te merken is.