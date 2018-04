Koopt Nissan Mitsubishi?

Door: BV

Mitsubishi heeft het moeilijk. En dat is een understatement. Als het autobedrijf niet deel zou uitmaken van een machtige groep die zelfs vertakkingen heeft tot in het bankwezen, dan zou het aan de rand van de afgrond staan. En dat was al zo voor het uitbreken van een nieuw uitstootschandaal. En nu is de toekomst van het merk helemaal onzeker. Maar Nissan zou zich opmaken om de veel kleinere autobouwer in z’n rangen op te nemen. Uit Japan komt berichtgeving dat een akkoord daarover in de laatste rechte lijn zit.

Dat net Nissan zich over Mitsubishi wil ontfermen is evenmin toeval. Heel wat van de door Mitsubishi gebouwde sjoemelauto’s zijn als Nissan verkocht. Dat bedrijf heeft daardoor wellicht een schadeclaim in handen die Mitsubishi kopje onder kan duwen. En het kan de prijs van een overname wellicht flink drukken. De Renault-Nissan alliantie is daardoor misschien binnenkort een merk rijker.