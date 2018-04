Voor elke miljonair wat wils dit weekend in Monaco

Door: BV

Dit weekend organiseert veilinghuis Sotheby's één van (inmiddels vele) prestigieuze veilingen van het jaar. En daar staat nogal wat exclusief blik te koop. Het gaat even wat verder dan de gebruikelijke collectie Ferrari's en Porsche's, al zijn die vanzelfsprekend ook van de partij.

De Franse merken zijn - weinig verrassend - eveneens goed vertegenwoordigd. Er is een Citroën Traction Avant Cabriolet bijvoorbeeld. Over de Group B Peugeot 205 van Ari Vatanen hadden we het al. Verder onder meer een Renault 5 GT Turbo, een interessante Alpine en enkele appetijtelijke Alfa's en Lancia's. De geschatte waarde van de modellen gaat van ruwweg € 100.000 tot ettelijke miljoenen.