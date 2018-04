Verkoop Mercedes met Airscarf verboden, ook occasies

Door: BV

Een Duitse federale rechtbank heeft de verkoop van eender welke Mercedes met Airscarf verboden. Dat is het systeem dat warme lucht in de nek van de inzittenden blaast via verluchtingsmonden in de hoofdsteun. Nogal wat modellen van het merk, waaronder de jongste S-Klasse Cabrio, de Mercedes SL, de C-Klasse Cabrio en de SLK worden met dat systeem aangeboden. Het bedrijf mag via z’n eigen kanalen zelfs geen occasies meer verhandelen waarvan dat systeem actief is (als Airscarf wordt uitgeschakeld, mag Mercedes alle modellen verder verkopen).

Bovendien moet Mercedes ogenblikkelijk stoppen met alle reclame en communicatie over het systeem. En BMW, dat een technisch erg verwante installatie aanbiedt op de 4 Serie Cabrio, doet er alvast goed aan hetzelfde te doen.

Ideetje gepikt?

Het verbod komt er omdat Mercedes het idee gepikt zou hebben van ene Ludwig Schatzinger. Die bedenkt in 1996 immers een systeem dat lucht via ventilatoren in de zetels voorbij verwarmingselementen in de nek van de inzittenden blaast en besluit er prompt een patent voor aan te vragen. Mercedes commercialiseert (al dan niet toevallig) een eerste Airscarf-systeem in 1998. En daarmee start meteen een juridisch gevecht. Daimler won daarin al twee veldslagen, maar gaat nu in de beslissende ronde toch onderuit. Het moet Schatzinger schadevergoeding betalen en mag geen enkele auto met een actief systeem verhandelen tot het verlopen van het patent. Gelukkig verloopt dat al eind dit jaar. Klanten met een Airscarf in de auto, die nu verplicht moet worden uitgeschakeld, zullen het systeem dus niet al te lang moeten missen.

Beschamend is het echter wel. Het vonnis geldt enkel in Duitsland, en hoewel Schatzinger uiteraard ook compensatie zal eisen voor auto’s die buiten Duitsland geleverd zijn, zullen klanten in andere landen er wellicht nooit hinder van ondervinden. Zo snel draait de juridische molen nu eenmaal niet.