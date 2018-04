Hyundai kaapt Bentley-designer voor luxeproject

Door: BV

Hyundai wil uitpakken. Niet alleen met het eigen merk, maar vooral met de nieuwe merknaam Genesis. Daarmee moet het merk voet aan grond krijgen in het premiumsegment. Lexus en Infiniti achterna. En dan kan je maar beter zorgen dat je modellen er luxueus en stijlvol uitzien.

Onze landgenoot Luc Donkerwolcke zette voor Hyundai een punt achter z’n carrière bij de VW-group en wordt designdirecteur bij het Zuid-Koreaanse bedrijf. Z’n rechterhand komt van bij Bentley, waar ook Donkerwolcke eerder al actief was. Lee Hongik werkte al bij Pininfarina, Porsche, General Motors en VW. Hij was sinds 2012 bij Bentley, waar hij verantwoordelijk was voor exterieur en geavanceerd design.