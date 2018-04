Zo snel is BMW’s nieuwe 4-turbo diesel

Door: BV

BMW had (onder meer in de M550d) al een 3-liter zescilinder diesel met 3 turbo’s. Maar weet je wat nog beter is? Eentje met 4 turbo’s. Die motor debuteert nu in de nieuwe 7-Reeks met 750d en 750Ld op de koffer en heeft steevast xDrive op de flank. Want 395pk en 760Nm, dat moet je niet alleen aan de achterwielen voederen.

De prestaties van een sportwagen

Je kan je natuurlijk al voorstellen dat een krachtcentrale die bovenstaande cijfers neerlegt, niet wakker ligt van een kilo meer of minder. En dat blijkt ook. Een Siebener is geen kleintje, maar hij wordt niettemin naar de 100 gekatapulteerd in 4,6 seconden. Voeg de L toe en het wordt amper 1 tiende langzamer. Dat is 3 tienden sneller dan de 7 met de oude 3-turbo dieselcentrale, ook al produceert die slechts 20pk minder.

Het verbruik vaart er natuurlijk ook wel bij. Anders moet je het tegenwoordig als automerk niet doen. De officiële gemiddelden blijven indrukwekkend laag: tussen 4,5 en 4,7l/100km (CO2 tussen 149 en 154g/km). Niet eens 10 jaar geleden was dat zelfs met een stadsautootje een utopie.