Mopar-accessoires voor Alfa Romeo Giulia

Door: BV

Alfa Romeo heeft een huistuner. Die heet Mopar. Klinkt voor geen meter Italiaans en dat is het natuurlijk ook niet. Het is een subdivisie van Chrysler die mee bij de overname zat en exact hetzelfde deed. Ze weten er van aanpakken en daarom komen er in één keer bijna 80 accessoires op de markt. Dat lijkt al te gek, maar zaken als parkeersensoren, kinderzitjes, vloertapijten in ‘elegant plastic’ en zelfs antidiefstalbouten voor de velgen worden meegeteld. En we betwijfelen of de dakkoffers en bagagedragers specifiek voor de Giulia (waarvan je hier de gedetailleerde prijslijst vindt) gemaakt zijn.

Gelukkig is ook het echte spul van de partij. Een heuse aerokit bijvoorbeeld, die aanpassingen aan de voorbumper, zijskirts en een diffuser omvat. En er is desgewenst carbon voor de grille (zie hoofdfoto), de sierlijsten, dorpellijsten en spiegelcovers. Andere zaken die je niet kan laten liggen: bandenventieltjes met Alfa-logo, of specifieke lichtmetalen velgen met een diameter van 17, 18 of 19”.