Door: BV

Modena, het mecca van de supercar. Of toch dat van Ferrari. Lamborghini en Pangani liggen overigens maar een boogscheut verder. Ideaal voor een auto-bedevaart.

Maar voor wie toch niet kan afzakken naar het Ferrari-hoofdkwartier, is er nu goed nieuws. Je loopt er nu gewoon binnen op Google Streetview. Compleet met 360°-foto’s van verschillende tentoonstellingpaviljoenen. Het is zoals het echte ding, maar het is beter dan niet.