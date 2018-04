Maakt Prior de dikste Audi RS6 tot nog toe?

Door: BV

Standaard heeft een Audi RS6 al 560pk. En als 'performance' wordt dat zelfs 600 en een lik. Wie nu verwacht dat Prior design er nog een hele hoop bijdeed, die is eraan voor de moeite. De Duitse tuner vindt de paardenstal ruim groot genoeg. Maar wat onvoldoende was, was de voetafdruk. En daarom is de RS6 Avant nu héél wat breder.

We zouden kunnen oplijsten wat er allemaal is aangepast. Maar je kan er moeilijk naast kijken. Technische wijzigingen zijn er overigens niet. Of je nog steeds in 3,9 seconden naar de 100 kan, dat durven we echter te betwijfelen. Je sleurt een hoop extra kunststof mee en als je het geheel aandikt, moet je ook meer lucht uit de weg duwen.