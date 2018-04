Airbags Jeep Wrangler werken niet

Door: BV

Fiat Chrysler Automobiles roept 392.464 stuks van de Jeep Wrangler, allemaal gebouwd tussen 2007 en 2010 terug naar de dealer. De oorzaak? Problemen met de airbag. Ditmaal geen exemplaar van leverancier Takata dat je levensbedreigende metalen delen in het gezicht spuwt. Het probleem is net dat de airbag helemaal niet wil afgaan.

Jeep heeft na onderzoek van enkele ongelukken ontdekt dat een elektrisch component in het stuur slecht zou kunnen functioneren waardoor de airbag het signaal om te ontplooien niet ontvangt. De Wrangler is nog een echte terreinwagen, maar dat wil dat ene stukje niet geweten hebben. Het onderdeel gaat immers veel sneller stuk in een Wrangler die offroad doet.

Het overgrote deel van de getroffen Wrangler rijdt rond in de VS en Canada, maar er zijn er ook 62.580 elders ter wereld (waaronder Europa) geleverd.