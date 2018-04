Opel Cascada succesvol als Buick

Door: BV

De Amerikaanse GM-dochter Buick krijgt al een tijd lang modellen in de catalogus die hun leven begonnen als Opel. Zo voerde het lange tijd de Astra en de Insignia (die heb je in Australië ook als Holden overigens). Het haalde er zelfs de titel van American Car of The Year mee binnen. Buick blijft er echter een nichemerk, met minder dan 150.000 verkochte voertuigen per jaar.

De Cascada doet het naar Buick-normen erg goed. De spirituele opvolger van de Astra Cabrio (die nu nog op de bodemplaat van de vorige Astra staat) wist er op één maand tijd bijna 2.500 kopers te overtuigen.

Klanten losweken

Zelfs met ruim 2.000 Cascada per maand kan je het model economisch gezien nauwelijks verantwoorden. En het is nu niet zo dat je ze in Europa wel vaak ziet. Maar Buick heeft wel nog een goede reden. De auto weekt immers klanten los bij andere merken. De overgrote meerderheid reed eerder niet met een Buick. Nog sterker: 64% ervan ruilt niet eens een GM-product in. En dat vinden ze natuurlijk wel goed.