Citroën C5 sterft langzame dood

Door: BV

Al sinds de Xantia, en nog veel meer met de twee daarop volgende generaties van C5, vaart Citroën een meer behouden koers met z’n ruime berline voor het M2-segment. Een koers die het merk makkelijker verteerbaar moest maken voor de massa en op die manier de verkoopsaantallen moest opkrikken. Citroën ging daarin zelfs zo ver dat de unieke hydractive-ophanging, die gebruik maakt van een combinatie van olie en gas in plaats van conventionele dempers en veren, optioneel te maken. Keuzes die niet succesvol bleken.

Bijna niemand koopt een C5

Afgelopen jaar werden er op de thuismarkt slechts 6.549 C5 verkocht. Een aantal dat verbleekt bij dat van de Xantia twee decennia eerder. En buiten Frankrijk is de situatie nog dramatischer. In Engeland is nu besloten om het model uit de catalogus te halen. Daar werden er afgelopen jaar nog 237 C5 verkocht. Ter vergelijking: het eerst jaar van z’n commercialisering kochten nog 45.502 Britten de auto.

De Franse berline is met uitsterven bedreigd. Wie z’n adem inhoudt tot een C5 opvolger er is, loopt wellicht blauw aan. Eén op vier nieuwe auto’s in Europa is tegenwoordig een SUV of Crossover en het heeft er alle schijn van dat ook de C5 opvolger die trend zal eren. En intussen sterft de C5 een trage dood, met uitgeholde gamma’s in de landen waar ze nog wel te koop zijn. Met inbegrip van het onze, waar de benzines inmiddels uit het aanbod zijn verdwenen.